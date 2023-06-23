Житель Ивановской области из-за ревности чуть не убил свою возлюбленную

Мужчина был нетрезв, когда напал на возлюбленную. ФОТО: пресс-служба СКР по Ивановской области

В Ивановской области 38-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство

4 мая текущего года мужчина приехал в поликлинику на работу к своей экс-возлюбленной. Он хотел выяснить, почему женщина не хочет к нему возвращаться и снова жить вместе. Злоумышленник был нетрезв и ударил бывшую сожительницу хирургическом инструментом в грудь. Женщина упала на землю от удара.

- Затем мужчина прижал лежащую на земле девушку коленом и продолжил наносить удары, высказав ей словесную угрозу убийством. Потерпевшая стала кричать и звать на помощь, а также оказала активное физическое сопротивление. Женщине удалось выхватить из его рук хирургический инструмент, а также на ее крики о помощи к месту происшествия подбежала ее знакомая, высказывая требование прекратить противоправные действия, а также намерение вызвать полицию. Тогда фигурант скрылся с места преступления, а девушке была оказана своевременная, квалифицированная медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области. - В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.