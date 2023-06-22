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Иваново22 июня 2023 15:00

Жительницу Ивановской области будут судить за убийство сожителя

Трагедия случилась 1 апреля
Анастасия ГОЛУБЕВА
Ссора закончилась убийством. ФОТО: пресс-служба СКР по Ивановской области

Ссора закончилась убийством. ФОТО: пресс-служба СКР по Ивановской области

В Ивановской области 31-летнюю жительницу поселка Савино будут судить за убийство своего сожителя.

Трагедия произошла 1 апреля текущего года. В квартире женщина и ее возлюбленный выпивали. В какой-то момент между ними завязалась ссора, которая закончилась убийством.

- В ходе конфликта женщина нанесла ножом сожителю не менее пяти ударов. Впоследствии от полученных повреждений мужчина скончался в автомашине скорой медицинской помощи. Следователями собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ