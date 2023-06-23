В Костроме во время посиделок произошло убийство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Костроме 65-летний мужчина признан в убийстве своего знакомого.

Трагедия произошла в прошлом году. В квартире 5-ом Речном проезде 23 и 24 мая трое знакомых выпивали. В какой-то момент между хозяином жилья и одним из гостей завязалась ссора. 65-летний местный житель схватился за нож и восемь раз ударил им приятеля – пострадали тело, голова, и шея.

- В результате проникающего ранения грудной клетки, осложнившегося острой кровопотерей, потерпевший скончался на месте происшествия. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.