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Кострома 22 июня 2023 13:00

В Костромской области под завалами после пожара нашли тело мужчины

Трагедия произошла в квартире на пятом этаже
Анастасия ГОЛУБЕВА
По результатам проверки будет принято процессуальное решение

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Костромской области вчера, 21 июня, в поселке Чистые Боры Буйского района произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось в квартире на пятом этаже. После того, как все завалы удалось разобрать, под ними обнаружили тело 60-летнего мужчины. Установлено, что он жил один в этой квартире.

- По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В рамках проверки следователем назначены необходимые экспертизы для установления точной причины пожара и причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ