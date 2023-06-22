В Костромской области под завалами после пожара нашли тело мужчины

По результатам проверки будет принято процессуальное решение Фото: Олег ЗОЛОТО

В Костромской области вчера, 21 июня, в поселке Чистые Боры Буйского района произошел пожар в жилом доме. Возгорание случилось в квартире на пятом этаже. После того, как все завалы удалось разобрать, под ними обнаружили тело 60-летнего мужчины. Установлено, что он жил один в этой квартире.

- По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. В рамках проверки следователем назначены необходимые экспертизы для установления точной причины пожара и причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.