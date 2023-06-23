В Ярославле вспомнили Великую Отечественную

«Сяброуства» напомнило о грозных годах войны. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Как и всегда, подготовили литературно-музыкальную композицию представители ярославской общественной организации русско-белорусской дружбы «Сяброуства». Каждый год они раскрывают все новые грани трагедии и подвига белорусов и всего советского народа в годы Великой Отечественной войны.

- Наша республика понесла такие невероятные потери, что боль и гордость за предков и сейчас ежеминутно живы в каждом сердце, - пояснил нам один из лидеров «Сяброуства» Дмитрий Попович.

День памяти и скорби собрал представителей разных народов, живущих в Ярославской области. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Собравшиеся на акцию представители разных народов, живущих в Ярославской области, услышали песни военных лет в исполнении ансамбля белорусской песни «Крыница», стихи о войне; на экране сменяли друг друга фотографии и фрагменты документальных фильмов.

Самоотверженная борьба партизан и бойцов Красной армии, страдания и стойкость мирных жителей, зверства фашистов и подвиг советских людей, их вера в Победу – все это сумели показать создатели программы. А еще белорусы рассказали о собственных близких – родителях, бабушках и дедушках, участвовавших в героической борьбе с нацизмом.

Дмитрий Попович рассказывает о своем отце — партизане, солдате. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Равнодушных в зале не было – ведь каждый из зрителей мог присоединиться к участникам концерта, рассказав об истории собственной семьи.

Общее мнение выразил председатель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов России Нур-Эл Хасиев – подвиг советских людей в годы Великой Отечественной войны остается общей гордостью, болью и достоянием, объединяя разные народы великой России. Тем более важно это в трудные моменты, когда Родина особенно нуждается в сплоченности своих граждан.

Концертная программа завершилась песнями Победы. ФОТО: Дмитрий Скобелев

Выступавшие благодарили белорусов. И не сдерживали эмоций, вызванных концертом. А дополнительной яркой иллюстрацией к концерту стал рассказ депутата Ярославской областной Думы, ветерана боевых действий Василия Бобкова, регулярно выезжающего в зону СВО. Он привел пример ярославца, добровольцем отправившегося на передовую. На броне его танка – название ярославского предприятия, которым тот руководил в мирной жизни. А позывной вернувшегося из запаса офицера – Хатынь, в память об уничтоженной фашистами белорусской деревне.

Мероприятие проходило в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».