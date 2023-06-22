В Ярославле мужчина и женщина за незаконную банковскую деятельность получили три года условно

Приговор был вынесен 20 июня в зале Фрунзенского районного суда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославле мужчина и женщина получили три года условно по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. РИА новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщили, что два этих сотрудника работали с Еленой Блиновской.

Они помогали физическим и юридическим лицам незаконно обналичивать деньги и удерживали комиссию, игнорируя официальные кредитные организации. Для проведения таких операций злоумышленники использовали более 50 подставных фирм и индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.

- Общая сумма перечислений со счетов подконтрольных организаций на счета клиентов составила не менее 286 миллионов рублей, при этом сумма извлеченного дохода в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составила не менее 18 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Во вторник, 20 июня, Фрунзенский районный суд Ярославля признал мужчину и женщину виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Мужчина, как организатор преступления, получил 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Женщину суд приговорил к 1,5 годам с таким же испытательным сроком - 3 года.