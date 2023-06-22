Ярославских школьников научат правильному обращению с газовыми приборами

О правилах обращения с бытовыми приборами детям расскажут Красная шапочка и Серый волк. ФОТО: Безопасный газ.РФ

Проект состоит из трех блоков: правила безопасности, прохождение теста и видео. Тест содержит несколько вопросов, в которых при выборе варианта ответа сразу открывается комментарий с описанием. В тематических роликах сказочные герои в доступной для детей и их родителей форме демонстрируют технику безопасности при обращении с газовым оборудованием. Вместе с Красной Шапочкой и Серым Волком ребята узнают много нового о бытовых газовых приборах и научатся пользоваться ими правильно и безопасно.