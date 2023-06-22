В Ярославле прошла Всероссийская акция «Свеча памяти»

Картина была посвящена летчику Сергею Пичугину. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

В Ярославле вчера, 21 июня, прошла Всероссийская акция «Свеча памяти». Мероприятие состоялось у «Вечного огня».

На акцию пришли десятки ярославцев Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Перед памятником на асфальт заранее был нанесен рисунок будущей картины, сверху на него волонтеры расставляли свечки, которые нужно было начать зажигать с наступлением темноты. Примерно в 21 час к мемориалу начали приходить десятку ярославцев – некоторые шли с гвоздиками, которые позже возложили к «Вечному огню».

Для участников акции был организован концерт - исполнялись песни, посвященные Великой Отечественной войне. Выступали дети и взрослые из творческих коллективов, а также хор ветеранов УМВД. На акцию почтить память воинов пришли студенты разных вузов, в том числе – ЯГМУ.

Выступали дети и взрослые из творческих коллективов, а также хор ветеранов УМВД. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

- Для всех поколений важно знать истинную историю своего государства. В наше время становится все больше подменных понятий, но есть события, которые никак нельзя исказить. Сейчас, мы еще имеем уникальную возможность пообщаться с героями Великой Отечественной войны и узнать настоящую историю, каждый момент - врезается в память, как ценность. Пока мы помним, мы можем нести это знание дальше, будущим поколениям о подвигах наших дедов, - поделилась методист отдела воспитательной работы ЯГМУ Мария Рыбакова.

Каждый хотел стать частью общего дела. Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Множество свечей превращались в светящуюся картину Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

По окончании концерта, мэр Ярославля Артем Молчанов поблагодарил всех жителей, которые пришли почтить памяти погибших и зажечь одну из свечей общего полотна. Созданная картина была посвящена летчику Сергею Пичугину. В ночь с 20 на 21 июня 1943 года он защищал ярославский шинный завод от врага, который пытался разбомбить предприятие. После упорного сражения с фашистским бомбардировщиком, последний был уничтожен. Сергей катапультировался с падающего самолета, но, к сожалению, парашют не раскрылся.

Ярославцы зажигали свечи около часа Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Вчера ярославцы около часа зажигали каждую из свечей, и постепенно задумка художников стала проявляться – портрет Сергея Пичугина, сзади него самолет и внизу надпись «Ярославль помнит!». Когда наступила практически полная темнота, десятки огней, объединенных в одну картину, завораживали каждого, кто видел это.