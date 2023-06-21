Ярославская область в купальный сезон пользуется спросом у жителей Сочи

Евгений Чалов в апреле 2023 года вернулся в Ярославль, возглавив филиал компании в регионе. Фото предоставлено Tele2.

Центр притяжения

В начале летнего сезона директор ярославского филиала компании Евгений Чалов протестировал качество 4G на речном маршруте по Ярославлю и поделился с журналистами и блогерами любопытной статистикой.

– Ярославская область является центром притяжения отдыхающих, – рассказал Евгений Чалов. – С помощью bigdata мы выяснили, что гости нашего региона первым делом посещают три города – это Ярославль, Рыбинск и Ростов. Прошлым летом турпоток в эти города вырос на 25% год к году. Показатели первых недель июня дают надежды, что в этом году количество приезжающих превзойдет уровень 2022 года.

Фото на память о речной прогулке по Волге. Фото предоставлено Tele2.

Сила в инфраструктуре

Чтобы местные жители и туристы были на связи, в компании модернизировали порядка 30% собственной телеком-инфраструктуры – сегодня услуги оператора доступны практически в любом населенном пункте нашего региона, а также вдоль большей части автомобильных трасс. Кроме этого, недавно компания обеспечила покрытием «Маленький Лувр» – село Толбухино, и другие локации. Традиционно компания разворачивает сеть 4G в селе Годеново, где ежегодно проходит мероприятие для паломников.

Если говорить о статистике, то больше всего туристов в Ярославский регион прибывает не из расположенных рядом регионов ЦФО и даже не из Москвы, а с Северо-Запада.

-А еще интересно, в летнее время, в купальный сезон, наша область пользуется интересом у сочинцев. И если честно, я их прекрасно понимаю, особенно сейчас, после прекрасной прогулки по Волге, - добавил Евгений Чалов.

Место притяжения

Во время речной прогулки Евгений Чалов и представители прессы прошли мимо Толгского монастыря и оценили высокую скорость 4G. Кстати, по данным оператора, прошлым летом монастырь стал местом притяжения для жителей всех федеральных округов страны, а гости из таких отдаленных местностей, как Алтайский край и Республика Коми, ехали целенаправленно в эту точку.

В парке «Стрелка», который тоже полюбили туристы, предпочитают гулять в основном москвичи и петербуржцы. Однако, как отметил Евгений Чалов, встречаются и отдыхающие из Республики Марий Эл и далекого Мурманска.

Справка

Евгений Чалов в 2007 году окончил Омский Педагогический Университет. Карьеру в телекоммуникационной отрасли он начал в 2014 году, отвечая за работу с партнерами и развитие коммерческих операций. К команде Tele2 Евгений Чалов присоединился в 2018 году, заступив на должность коммерческого директора двух новых филиалов – в Ярославской и Ивановской областях. Под его руководством компании удалось значительно нарастить долю рынка в регионах, охватить розничной сетью областные центры и все крупные районные центры, а также достичь высоких показателей качества обслуживания. С 2020 года он получал управленческий опыт в телеком-компании в Костроме и в апреле 2023 года вернулся в Ярославль, возглавив филиал компании в регионе.