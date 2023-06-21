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Происшествия21 июня 2023 7:06

В Угличском районе три человека пострадали в ДТП с легковушкой

Водитель не справился с управлением, и машина врезалась в дерево
Анастасия ГОЛУБЕВА
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличском районе вчера, 20 июня, примерно в 22 часа произошло ДТП. На втором километре дороги «Петряево-Княжево» 42-летний водитель «Рено Клио» не справился с управлением – машина вылетела в кювет и врезалась после этого в дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира – мужчины 43 и 59 лет с травмами госпитализированы в лечебное учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

ДТППроисшествия: ДТП