В Угличском районе три человека пострадали в ДТП с легковушкой

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличском районе вчера, 20 июня, примерно в 22 часа произошло ДТП. На втором километре дороги «Петряево-Княжево» 42-летний водитель «Рено Клио» не справился с управлением – машина вылетела в кювет и врезалась после этого в дерево.

- В результате ДТП водитель автомобиля и два пассажира – мужчины 43 и 59 лет с травмами госпитализированы в лечебное учреждение. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, бригада СМП. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.