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Кострома 20 июня 2023 13:00

В Костроме будут судить местного жителя за убийство знакомого

Тело убитого несколько дней пролежало в ванной, после его выбросили в чемодане в мусорку
Анастасия ГОЛУБЕВА
Следствием установлено отягчающее его вину обстоятельство – рецидив преступлений

Следствием установлено отягчающее его вину обстоятельство – рецидив преступлений

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Костроме за убийство будут судить 37-летнего местного жителя. Ранее мужчина уже был судим.

В январе текущего года в квартире местный житель выпивал в компании знакомых мужчин и женщины. В какой-то момент между ним и 42-летним приятелем завязалась ссора. Злоумышленник схватился за нож и нанес знакомому множественные удары по различным частям тела, в том числе в область шеи и туловища. От полученных травм потерпевший скончался. Его тело пролежало в ванне несколько дней. После его выбросили в чемодане в мусорку.

- В ходе предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием установлено отягчающее его вину обстоятельство – рецидив преступлений. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области

Происшествия: КРИМИНАЛ