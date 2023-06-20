В Костроме будут судить местного жителя за убийство знакомого

Следствием установлено отягчающее его вину обстоятельство – рецидив преступлений Фото: Андрей АБРАМОВ

В Костроме за убийство будут судить 37-летнего местного жителя. Ранее мужчина уже был судим.

В январе текущего года в квартире местный житель выпивал в компании знакомых мужчин и женщины. В какой-то момент между ним и 42-летним приятелем завязалась ссора. Злоумышленник схватился за нож и нанес знакомому множественные удары по различным частям тела, в том числе в область шеи и туловища. От полученных травм потерпевший скончался. Его тело пролежало в ванне несколько дней. После его выбросили в чемодане в мусорку.

- В ходе предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием установлено отягчающее его вину обстоятельство – рецидив преступлений. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области