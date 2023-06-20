В лесу Костромской области нашли частично закопанное тело женщины

Смерть женщины носит криминальный характер. ФОТО: пресс-служба СКР по Ивановской области

В городе Шуя Костромской области расследуется уголовное дело по факту убийства местной жительницы.

Неделю назад, 13 июня, в лесу Шуйского района было обнаружено частично закопанное в землю тело 63-летней женщины, пропавшей 8 июня 2023 года. Следователь осмотрел место происшествия и тело. Они свидетельствовали о криминальном характере смерти женщины.

- В ходе расследования допрошены родственники и соседи потерпевшей, назначен ряд необходимых судебных экспертиз, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, - в пресс-службе СКР по Ивановской области.