Бывший советник мэра Ярославля получил 9,5 лет за взятки

Подсудимый взят под стражу в зале суда. ФОТО: Ярославский областной суд

Сегодня, 20 июня, в Кировском районном суде огласили приговор экс-советнику мэра Ярославля, бывшему заместителю директора АО «Центр» Сергею Бакшину. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в покушении на мошенничество в крупном размере.

В сентябре 2016 года Бакшин, будучи директором предприятия, контролировавшего законность размещения рекламы в Люберцах Московской области, получил от руководителя одной из коммерческих организаций ноутбук и принтер за сокрытие сведений о незаконно размещенной рекламе. Общая стоимость техники – 155 тысяч рублей.

Следующий эпизод - с февраля по апрель 2021 года. Сергей Бакшин находился на должности заместителя директора АО «Центр» Ярославля. Он договорился с одним из местных предпринимателей о получении через посредника взятки в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей за приоритет при заключении договоров в сфере торговли. Деньги Бакшину передавались частями. Всего в указанный период обвиняемый получил от предпринимателя почти 700 тысяч рублей.

- По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки - 5 миллионов 250 тысяч рублей и лишением права занимать определенные должности в органах государственной и муниципальной власти на 7 лет. Подсудимый взят под стражу в зале суда, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.