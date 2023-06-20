В Ярославле горит склад около Шинного завода

К счастью, пострадавших нет. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле сегодня, 20 июня, в 5:45 в МЧС поступило сообщение о том, что горит склад. Возгорание началось на проспекте Октября, дом №78 строение 5. Сначала пожару был присвоен ранг сложности №3, через час, в 6:52, его понизили до второго. На месте работает пожарная часть №2 - 36 спасателей и 15 единиц техники. К счастью, пострадавших нет.

Пока еще огонь не потушен. Клубы черного дыма видны издалека. В 7:38 была объявлена локализация пожара на площади 2500 квадратных метров.

Клубы черного дыма видны издалека. ФОТО: Дмитрий Кучер

Очевидцы произошедшего предположили, что пожар начался на Шинном заводе, но в МЧС отметили, что горит соседнее здание - складские и производственные помещения, расположенные в одном и том же месте.

- На месте вызова загорание внутри складского помещения. Склад металлический, размерами 8х30 метров. Внутри возможно лакокрасочные материалы. На месте вызова, склад металлически размером 15х70 метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.