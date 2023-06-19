В Иванове трое подростков попали в ДТП на легковушке

Кто был за рулем – пока неизвестно. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

В Иванове на проспекте Строителей произошло ДТП с машиной «ВАЗ». На легковушке ехали трое подростков – два семнадцатилетних молодых человека и девочка. Кто был за рулем – пока неизвестно. Машина пострадала очень сильно, но, к счастью, все, находившиеся в ней - живы.

- Автомобиль вначале ударился в один столб и ему оторвало моторный отсек, а затем, уже задней частью, во второй столб. Мальчишки доставлены в больницу с травмами не опасными для жизни. Девочка до приезда полиции и скорой сбежала, - сообщили в УМВД России по Ивановской области. - Полиция разбирается в обстоятельствах аварии и в том, каким образом подростки оказались за рулем.