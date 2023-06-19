В Ярославской области нашли тело утонувшего брата основателя группы Cream Soda

Тело нашли недалеко от берега Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области нашли тело брата основателя группы Cream Soda. Романа Свиргунова искали почти три месяца, он оставался единственным пропавшим без вести.

- 17 июня текущего года, в следственные органы СК России по Ярославской области поступило сообщение об обнаружении неустановленного мужчины в акватории реки Волги на территории Некрасовского района Ярославской области, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В ходе проведения процедуры опознания, установлен 26-летний мужчина, который числился пропавшим без вести в акватории реки Волги вблизи деревни Новые Ченцы Некрасовского района.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 20 марта в селе Диево-Городище Некрасовского района. Компания друзей, в которой были братья, по совместительству музыканты из группы Cream Soda – Дмитрий и Роман Свиргуновы вышли на замерзшую Волгу и провалились под лед. В воде оказались пять человек, несчастный случай произошел примерно в 350 метрах от берега. Из всей компании выжила только 22-летняя девушка, она сумела выбраться самостоятельно.