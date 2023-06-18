В Ярославле детский омбудсмен проверил инцидент с высадкой ребенка из автобуса

Ребенок вышел на ближайшей остановке. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославле 15 июня случился инцидент, вновь связанный с общественным транспортом. Днем в автобус №24 зашел мальчик и хотел купить билет, но проездной у него не сработал. Очевидцы происходящего в соцсетях пояснили, что у ребенка на всякий случай была карта, которой он мог оплатить проезд, но кондуктор настойчиво требовала выйти мальчика из автобуса. Ребенок испугался и вышел на ближайшей остановке.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин начал проверку перевозчика.

- Действующим законодательством предусмотрено, что требование о принудительном выходе из транспортного средства по причине отказа от оплаты проезда, не распространяется на лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, следующих без сопровождения совершеннолетних лиц, - сказал Михаил Крупин. - Я неоднократно в течение последних лет обращал внимание руководителей автотранспортных предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления о недопустимости нарушений прав детей при оказании услуг по перевозке детей в общественном транспорте. Самое главное – безопасность детей. Несмотря на все принимаемые меры мы опять столкнулись с вопиющим случаем отказа ребенку в проезде на общественном транспорте ввиду отсутствия оплаты.