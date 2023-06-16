Михаил Евраев: «Инвестиционный портфель региона по итогам ПМЭФ-2023 пополнился более чем на 30 млрд рублей»

Губернаторы Михаил Евраев и Александр Беглов подписали два соглашения о сотрудничестве. Фото: Правительство Ярославской области

За два дня работы в городе на Неве ярославцами было заключено 25 соглашений о сотрудничестве, в том числе 15 инвестиционных.

– Договоренности, которых мы достигли на площадке ПМЭФ-2023, – это серьезные инвестиции в промышленность, в туризм, а также в имидж региона и в качество жизни ярославцев, – сказал губернатор Михаил Евраев. – Мы заключили соглашений на 31,6 млрд рублей, в результате их реализации в регионе будет создано 4136 рабочих мест – у жителей области появятся новые возможности для личной и профессиональной самореализации. Теперь наша основная задача – выполнить намеченные планы.

Сегодня, 15 июня, губернатор Ярославской области принял участие в пленарном заседании под руководством Президента России Владимира Путина.

– Глава государства озвучил очень важные для нашего региона инициативы. Предложил расширить программу льготного кредитования в сфере гостиничного бизнеса, выделить в ближайшие два года 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц и включить в программу развития туризма в России строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов, – отметил Михаил Евраев. – Это отличная новость для нас, так как мы активно работаем над созданием и развитием таких проектов у нас в Ярославской области. Теперь инвесторам будет еще легче и приятнее с федеральной поддержкой.

Также во второй день форума губернатор подписал ряд соглашений. Так, Михаил Евраев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер договорились о строительстве в регионе новых газозаправочных объектов.

Заключено и соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах заключено между Ярославской и Запорожской областями.

– Важное событие форума для нас – подписание соглашения с Запорожской областью, с подшефным Акимовским районом. Будем помогать нашим новым регионам. Я был в этом районе во время своей поездки в Запорожье и имею представление о том, как там идут дела, – отметил Михаил Евраев.

Еще один важный проект – строительство в Ярославской области завода по производству медицинского оборудования. Согласно заключенному с АО «Платформа» соглашению, предприятие будет выпускать аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы медицинских показателей пациента, реанимационное оборудование. Проект стоимостью 2,5 млрд рублей планируется реализовать до конца 2025 года. Это позволит создать не менее 130 новых рабочих мест.