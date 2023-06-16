В Костромской области местный житель получил девять лет за убийство знакомого Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костромской области 47-летний житель города Шарьи признан винновым в убийстве своего знакомого.

Трагедия произошла в феврале текущего года. Мужчина пришел в гости на посиделки, приятели выпивали. Внезапно между ними возникла ссора, злоумышленник несколько раз ударил 27-летнего молодого человека ножом и обухом топора по разным частям тела. Последний скончался на месте.

- В ходе следствия и судебного заседания вину в предъявленном обвинении он признал полностью. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.