В Иванове на проспекте Ленина трактор насмерть придавил женщину

Местная жительница скончалась на месте происшествия. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

В Иванове сегодня, 16 июня, произошло смертельное ДТП. На проспекте Ленина трактор участвовал в дорожных работах. В какой-то момент он начал сдавать назад и придавил женщину, которая шла мимо. К сожалению, местная жительница скончалась на месте происшествия.

- Полиция разбирается в обстоятельствах гибели человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в УМВД России по Ивановской области.