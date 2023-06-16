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Иваново16 июня 2023 14:00

В Иванове на проспекте Ленина трактор насмерть придавил женщину

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела
Анастасия ГОЛУБЕВА
Местная жительница скончалась на месте происшествия. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

Местная жительница скончалась на месте происшествия. ФОТО: УМВД России по Ивановской области

В Иванове сегодня, 16 июня, произошло смертельное ДТП. На проспекте Ленина трактор участвовал в дорожных работах. В какой-то момент он начал сдавать назад и придавил женщину, которая шла мимо. К сожалению, местная жительница скончалась на месте происшествия.

- Полиция разбирается в обстоятельствах гибели человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в УМВД России по Ивановской области.

Происшествия: ДТП