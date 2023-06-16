Жители Ярославской области получат статус блокадника по упрощенной схеме

Во время блокады Ярославская область приняла около 600 тысяч ленинградцев. Фото: Правительство Ярославской области

Форум проходит в городе на Неве с 14 по 17 июня. Сегодня, 16 июня, глава Санкт-Петербурга вручил Михаилу Евраеву памятный знак «350 лет Петру Великому».

В преддверии 80-летия полного снятия блокады Ленинграда, которое страна будет отмечать в 2024 году, Ярославская область включилась в проект «Эвакуация из Ленинграда и возвращение домой: «Сплоченные войной». Проект направлен на сбор, консолидацию и сохранение сведений по эвакуации населения, предприятий, учреждений и организаций из осажденного города. Планируется, что информация по Ярославской области будет аккумулирована к январю, и люди, жившие в блокадном городе, смогут получить соответствующий региональный статус.

– Первыми среди регионов страны мы вместе создаем единую базу по блокаде. Это означает, что людям не надо собирать никакие документы. Можно все увидеть на одном электронном ресурсе, – сказал Михаил Евраев. – Уже в июле 1941 года в Ярославскую область пошли эшелоны с заводским оборудованием и эвакуированными ленинградцами, в том числе с детьми. Для не имеющих родителей открывали детские дома и интернаты: только с июня по сентябрь 1941 года их количество возросло в 17 раз – до 425. В этот период в Ярославль прибыли 67796 несовершеннолетних с детскими учреждениями и 12030 – с родителями. А в октябре 1941 года, когда возникла угроза оккупации Ярославской области, была развернута работа по эвакуации этих ребят вглубь страны.

В целом во время блокады регион принял около 600 тысяч ленинградцев.

– Мы благодарны ярославцам. Всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, – подчеркнул Александр Беглов. – Президент России Владимир Путин дал поручение создать оргкомитет по проведению мероприятий по случаю 80-й годовщины полного освобождения города от фашизма. Приглашаем вас принять участие.

Отметим, что существующая на данный момент база «Блокада Ленинграда. Эвакуация» содержит информацию только о 847 тысячах человек. Пополнение сведениями из регионов, в том числе из Ярославской области, позволит уточнить общую картину и обеспечит возможность достоверного поиска эвакуированных.