16 июня отмечается 60-летие со дня полета в космос Валентины Терешковой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первую женщину-космонавта, нашу землячку, героя Советского Союза Валентину Терешкову наградили орденом Гагарина. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликовали сегодня, 16 июня.

- За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность, - отмечено в официальном документе.

Напомним, что сегодня, 16 июня, отмечается 60-летие со дня полета в космос Валентины Терешковой. Она пробыла на орбите почти трое суток, совершила 48 оборотов вокруг планеты и два миллиона километров.

В Ярославле эту юбилейную дату широко отметят завтра, 17 июня.