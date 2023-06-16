В Ярославле неизвестные выпустили из вольеров приюта 20 собак

Некоторые животные вернулись в приют после прогулки. ФОТО: Кристина Растворова

В Ярославле в ночь с 14 на 15 июня в приют «Вита» проникли неизвестные, отрыли вольеры и выпустили 20 собак, в том числе и крупные породы, такие как алабай. Однако большинство животных не выбежали из вольеров, а кто-то вернулся после прогулки обратно. Сотрудникам приюта пришлось знатно поволноваться за двух своих подопечных – трехлапую собаку Дашу, которая боится улицы, и пса Тамерлана. Обоих, к счастью, удалось найти — Даша провалилась в канаву, Тамерлан был рядом и лаял, зовя людей на помощь. Сейчас по камерам видеонаблюдения пытаются найти злоумышленников.

Они беспрепятственно зашли в приют из-за того, что у него нет забора. Сотрудники «Виты» рассказали, что несколько лет организация была в ужасающем состоянии и когда более 150 собак оказались на грани смерти, кураторство над приютом взял Центр реабилитации животных «Верность».

- Когда приют стал выглядеть как настоящий концлагерь, где собаки сидели в своих экскрементах и не получали достаточного внимания, я приняла очень непростое решение — взять «Виту» на кураторство. И вот уже полгода «Вита» под нашим крылом, масса всего позади (да и впереди тоже): и проблемы, и сплетни, и всевозможные проверки, прокуратура и, конечно же, хейтеры. Но сегодня произошло самое страшное! Будем принимать меры, чтобы как можно скорее установить забор вдоль всего периметра, - сказала Руководитель организации Елена Афрова.