Ярославцев приглашают на телемарафон в поддержку наших бойцов в СВО

Активисты Народного фронта сами все закупят и доставят парням. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внесите свой вклад в долгожданную общую победу! 22 июня подключайтесь к телемарафону Народного фронта и ГТРК «Ярославия» в поддержку участников СВО! Трансляция будет проходить на телеканале «Россия 24» с 17:30 до 19:30.

Вы узнаете о настоящих героях, о жизни и быте на передовой, о том, как ярославцы помогают бойцам и какая еще помощь им нужна. А главное, сможете, не отходя от экрана, перечислить по специальному QR-коду посильную сумму на дополнительное оборудование для мобилизованных и добровольцев. Это внедорожники, запчасти и расходные материалы для машин, рации. Активисты Народного фронта сами все закупят и доставят парням.

Вдали от дома и близких наши ребята самоотверженно выполняют долг перед Родиной. Давайте вместе докажем, что народ и армия едины!