Ярославцев приглашают на телемарафон в поддержку наших бойцов в СВО

Активисты Народного фронта сами все закупят и доставят парням.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Внесите свой вклад в долгожданную общую победу! 22 июня подключайтесь к телемарафону Народного фронта и ГТРК «Ярославия» в поддержку участников СВО! Трансляция будет проходить на телеканале «Россия 24» с 17:30 до 19:30.
Вы узнаете о настоящих героях, о жизни и быте на передовой, о том, как ярославцы помогают бойцам и какая еще помощь им нужна. А главное, сможете, не отходя от экрана, перечислить по специальному QR-коду посильную сумму на дополнительное оборудование для мобилизованных и добровольцев. Это внедорожники, запчасти и расходные материалы для машин, рации. Активисты Народного фронта сами все закупят и доставят парням.
Вдали от дома и близких наши ребята самоотверженно выполняют долг перед Родиной. Давайте вместе докажем, что народ и армия едины!
Все для Победы. Фото предоставлено организаторами телемарафона