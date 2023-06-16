Первый раз семья пропала в начале лета 2022 года. ФОТО: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

В Ярославской области разыскивают семью с двумя детьми. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по права ребенка в регионе. Эта семья пропадает уже второй раз, первый был в начале лета 2022 года. Родители и две дочки, ранее проживавшие в Пермском крае, исчезли из Мышкинского района.

Тогда, в августе 2022 года, полиция обнаружила в Пошехонском районе голодных и запущенных детей - с педикулезом, искусанные насекомыми. Государство вмешалось в ситуацию и детей отправили на реабилитацию. По мнению психолога СРЦ к девочкам применялись меры наказания.

- В начале 2023 года в Мышкинском районном суде возбуждено судебное производство об ограничении матери в родительских правах. Отец ранее родительских прав лишен, - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. - Согласно сообщения органов профилактики в судебном заседании, указанная семья убыла в неизвестном направлении.

Детский омбудсмен Михаил Крупин обращается к жителям Ярославской области: в случае прибытия в ваш населенный пункт семьи в составе: мужчина (25-30 лет), женщины (30-35 лет) с 2 девочками (8-12 лет) просим сообщить по телефону горячей линии Уполномоченного: 8-961-157-45-14.