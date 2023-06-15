Мужчина взял на работу сотрудника, но его зарплату получал сам. ФОТО: СКР по Ивановской области

Экс-директора Ивановского колледжа пищевой промышленности подозревают в мошенничестве. Он подозревается в мошенничестве.

В 2021 году мужчина, занимая должность директора образовательного учреждения, воспользовался своими служебными полномочиями и подписал трудовой договор и приказ о приеме на работу, согласно которым сотрудник был принят работу в колледж на должность техника. При этом, заведомо было известно, что мужчина работать не будет, а зарплату за него решил получать экс-директор.

- Впоследствии директор утверждал табели рабочего времени, содержащие недостоверные сведения якобы об исполнении трудовых обязательств. Числящемуся номинально сотруднику была выплачена заработная плата около 60 тысяч рублей, которую фактически получил подозреваемый, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановкой области. - По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.