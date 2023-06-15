В Костроме буду судить двух подростков, которые обвиняются в 24 преступлениях

Сейчас злоумышленники заключены под стражу Фото: СУ СКР по Костромской области

В Костроме будут судить двух подростков за кражи и грабежи. Молодые люди обвиняются в 24 преступлениях.

В 2022 году подростки воровали из квартир, автомобилей, подъезда дома, магазинов, пекарен и газетного киоска продукты питания, одежду и обувь, мобильные телефоны и другие гаджеты, инструменты, велосипед и деньги. Помимо этого, злоумышленники похищали деньги с чужих банковских счетов, расплачиваясь украденными банковскими картами в торговых точках.

- Один из обвиняемых в сентябре 2022 года на улице выхватил из рук несовершеннолетнего потерпевшего смартфон и скрылся с места происшествия. Действиями обвиняемых 23 потерпевшим причинен имущественный вред на общую сумму около 300 тысяч рублей. Часть похищенных вещей была обнаружена и в ходе расследования уголовного дела возвращена потерпевшим, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области. - В ходе предварительного следствия по ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.