В Ярославской области могут сосредоточить производство батарей для электротранспорта

У Михаила Евраева насыщенный встречами день на ПМЭФ-2023. Фото: Правительство Ярославской области

На полях Петербургского международного экономического форума-2023, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня, стороны обсудили возможности локализации в регионе производства батарей для электротранспорта.

– В Ярославской области сосредоточены передовые технологические компетенции, что позволит выстроить кооперационные цепочки с местными производителями, – сказал Михаил Евраев. – Также у нас наработан серьезный опыт сопровождения высокотехнологичных инвестиционных проектов, действует система государственной поддержки. Мы готовы предложить для реализации проекта один из моногородов, где действует режим территории опережающего развития.

Акционерное общество «ТВЭЛ» создано в 1996 году. В 2009 году на базе компании образована топливная компания госкорпорации «Росатом».

Сегодня «ТВЭЛ» – один из ведущих игроков мирового рынка начальной стадии ядерного топливного цикла, занимает 17% мирового рынка ядерного топлива. В общей сложности компания обеспечивает потребности в топливе 75 энергетических реакторов в России, странах Европы и Азии. АО «ТВЭЛ» совместно с АО «Техснабэкспорт» занимает более трети мирового рынка услуг по обогащению урана.

Также компания разрабатывает и производит газовые центрифуги, обогащенный уран и ядерное топливо, 3D-принтеры, системы накопления электроэнергии и сверхпроводящие материалы, изотопную продукцию и автокатализаторы, цифровые решения, занимается научными разработками и выводом из эксплуатации ядерных объектов.