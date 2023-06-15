В Ярославскую область придут инвестиции от «АФК «Система»

Ярославская делегация заключила первое соглашение на ПМЭФ-2023 Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 15 июня, второй день ПМЭФ-2023, который открылся вчера и завершит свою работу 17 июня.

Регион подписал соглашение с АФК «Система». Скрепили документ губернатор Ярославской области Михаил Евраев и руководство корпорации. Вместе инвестором регион планирует реализовывать проекты в сферах туризма, здравоохранения, жилищного строительства, информационных технологий и в других направлениях.

– АФК «Система» – одна из крупнейших инвестиционных компаний страны и занимается инфраструктурными проектами, которые интересны региону, – отметил Михаил Евраев. – В первую очередь нас интересуют развитие сотовой связи, строительство гостиниц и жилья в регионе. Есть и другие перспективные совместные проекты, которые помогут развитию реального сектора экономики и позитивно повлияют на качество жизни в регионе.

Сотрудничество планируется развивать и в сфере информационных технологий, в частности, по цифровизации городского хозяйства с использованием аналитики больших данных, развитию проекта «Умный город», внедрению систем управления безопасностью различных объектов, новых цифровых продуктов в системе здравоохранения, включая телемедицинские услуги.

Часть проектов хотят реализовать на условиях частно-государственного партнерства.