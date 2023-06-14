Михаил Евраев: «Сумма региональной выплаты для контрактников увеличена в два раза»

Для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военный комиссариат. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Общая сумма единовременных выплат, уточняет правительство области, теперь составит 405 тысяч рублей: кроме региональной, еще 195 тысяч рублей при заключении контракта выплачивает Министерство обороны России.

– Все наше внимание сейчас – нашим защитникам, – подчеркнул Михаил Евраев в своем официальном телеграм-канале. – Приняли решение увеличить единовременную региональную выплату для всех добровольцев, заключивших контракты на военную службу от Ярославской области. Это наш вклад в будущую победу, наша забота о бойцах, которые пойдут на передовую защищать свою страну.

Военнослужащие по контракту, находящиеся в зоне СВО, получают денежное довольствие в соответствии со своим воинским званием и должностью. Его размер составляет от 204 тысяч рублей в месяц. Возможны также дополнительные выплаты: от 50 тысяч до 1 млн рублей за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника, 8 тысяч рублей ежедневно за участие в активных наступательных действиях и 50 тысяч – за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. Об этом сообщает правительство области.

Правительство области информирует, что для поступления на военную службу по контракту необходимо обратиться в пункт отбора или военный комиссариат, через электронный сервис «Военная служба по контракту» на портале госуслуг, через личный кабинет гражданина на официальном сайте Минобороны России, а также позвонив по телефону 122. Больше информации о службе по контракту – на сайте контракт.76.рф

Для удобства граждан, желающих заключить контракт, в регионе по инициативе правительства области начали работу мобильные информационные пункты. Здесь можно получить информацию о требованиях к кандидатам и оформить заявление на прохождение службы по контракту.

Справка правительства области

Для участников СВО и членов их семей предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки. Среди них – кредитные и налоговые каникулы, страховые выплаты при ранении и травме, социальная программа реабилитации и адаптации, оформление целевого жилищного займа для приобретения жилья с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы и другие. Детям предоставляются бюджетные места для обучения в вузах и бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Статус ветерана боевых действий также предусматривает соответствующие льготы.

В Ярославской области решением правительства региона семьи участников СВО освобождены от платы за детские сады, для них предусмотрена помощь в газификации жилых помещений, бесплатное питание для детей в школах. Предоставляются социальные услуги людям пожилого возраста и инвалидам, для студентов-первокурсников, обучающихся очно в вузах, в течение 2023 года предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей.