В Костромской области при пожаре погиб мужчина Фото: СУ СКР по Костромской области

В поселке Кадый Костромской области 11 июня произошло возгорание на частной пилораме. При пожаре там погиб мужчина, предположительно – местный житель. Следователи обнаружили только останки его тела. Личность погибшего устанавливается.

- В рамках проверки назначены судебные экспертизы для установления точных причин пожара и смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.