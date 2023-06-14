Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 14 июня 2023 14:00

В Костромской области при пожаре погиб мужчина

Сейчас его личность устанавливается
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Костромской области при пожаре погиб мужчина

В Костромской области при пожаре погиб мужчина

Фото: СУ СКР по Костромской области

В поселке Кадый Костромской области 11 июня произошло возгорание на частной пилораме. При пожаре там погиб мужчина, предположительно – местный житель. Следователи обнаружили только останки его тела. Личность погибшего устанавливается.

- В рамках проверки назначены судебные экспертизы для установления точных причин пожара и смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ