Жительница Ивановской области обвиняется в убийстве своего возлюбленного. ФОТО: пресс-служба СКР по Ивановской области

В Ивановской области 51-летняя местная жительница обвиняется в убийстве своего возлюбленного. Трагедия произошла ночью 13 июня. Сожители вместе выпивали у себя в квартире в Вичуге. В какой-то момент между ними завязалась ссора, женщина схватилась за нож и ударил им мужчину в грудь. Последний практически сразу скончался.

- В настоящее время женщине предъявлено обвинение, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее обвиняемая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.