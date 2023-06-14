В Ярославской области выросла финансовая поддержка социально-ориентированных проектов НКО

Участникам семинара рассказали о социальном проектировании. Фото: Правительство Ярославской области

Как отметил директор регионального департамента общественных связей Дмитрий Юнусов, в текущем году финансирование уже объявленного основного конкурса социально-ориентированных проектов НКО составляет более 41 миллиона рублей. В эту сумму входят деньги, выделенные правительством области, из регионального бюджета, а также финансы из фонда президентских грантов. Заявки на конкурс уже подали НКО из 14 муниципальных образований региона.

- Хочется, чтобы все муниципальные образования были подготовлены и представили свои проекты. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в этом году увеличил финансирование более чем в три раза. Более чем в два раза увеличили финансирование программ в сфере гармонизации межнациональных отношений, - подчеркнул директор департамента общественных связей Дмитрий Юнусов.

На семинаре отметили, что в этом году на развитие ветеранских организаций выделят порядка 13,5 миллионов рублей. Каждой организации по поручению губернатора предоставят отдельное помещение со всем необходимым оборудованием. Отдельное внимание уделят проектам в сфере патриотического воспитания.

Участникам семинара рассказали о социальном проектировании, а также о всех составляющих качественного социального мероприятия, правилах подачи заявки и конкурс, в том числе об актуальных направлениях деятельности некоммерческих организаций. Подать заявки участники могут на 22 направления.

Помимо этого, на семинаре наградили победителей конкурса лучших проектов НКО по итогам их реализации в 2022 году, они вошли в ТОП-5 НКО региона. Среди них, например, проект «Машины Победы. Связь времен и поколений». Его результат ярославцы могли оценить 9 мая, когда по улицам областного центра прошли колонны с военной техникой прошлых лет.