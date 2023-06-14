Делегация Ярославской области примет участие в работе ПМЭФ-2023

Ярославская делегеция планирует заключить на форуме ряд инвестсоглашений по развитию наших промышленных предприятий и созданию новых производств. Фото: Правительство Ярославской области

С 14 по 17 июня в городе на Неве работает XXVI Петербургский международный экономический форум.15 – 16 июня в нем примет участие делегация Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым, а также промышленники и предприниматели региона. Запланированы встречи и деловые переговоры, участие в стратегических сессиях.

– На этом форуме планируем заключить ряд инвестсоглашений по развитию наших промышленных предприятий и созданию новых производств, – сказал Михаил Евраев. – Несмотря на санкционное давление и непростые экономические условия, производственный сектор региона, базис нашей экономики, наращивает обороты. Об этом свидетельствуют и цифры. В январе – марте этого года индекс промышленного производства в Ярославской области составил 110,3%, это более чем на 11 процентных пунктов выше среднероссийского показателя. Регион занимает второе место в ЦФО и восьмое место в Российской Федерации. На форуме также будут подписаны соглашения по запуску новых проектов в туристической отрасли и в сфере IT. Это тоже ключевые направления нашего социально-экономического развития. От реализации всех этих проектов выиграют в первую очередь жители региона, получив дополнительные рабочие места, новые точки для интересного досуга и развитие цифровых сервисов. А увеличение налоговой базы поможет нам выполнять все социальные обязательства, расширяя виды поддержки для ярославцев.

Участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 государств и территорий. Тема ПМЭФ-2023 – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Одним из центральных событий станет пленарное заседание, на котором выступит Президент России Владимир Путин. Он затронет актуальные вопросы экономического и социального развития страны в условиях общего замедления темпов развития мировой экономики.

Ярославская область – постоянный участник ПМЭФ. С 2017 года в рамках форума подписано порядка 100 соглашений на сумму более 200 млрд рублей. Благодаря им на территории региона успешно реализуется целый ряд масштабных проектов.

Среди них – развитие дочернего общества ПАО «КамАЗ» – АО «Тутаевский моторный завод», введение в строй четырехзвездочной гостиницы «Соколена» в Ярославле. Реализован проект по организации производства бумажно-гигиенической продукции профессионального назначения в Ростовском районе.

Выполнено соглашение о сотрудничестве правительства региона с ООО «АгриВолга» по созданию сырного кластера на территории Ярославской области. В этом году будет завершено создание экопарка туристско-рекреационной направленности «Мазай» в Некрасовском районе.

Успешно реализуются также такие значимые для региона проекты, как комплексная застройка прибрежной туристической территории «Коприно Посад», создание высокотехнологичного предприятия по производству бактериальных заквасок и концентратов для пищевой промышленности, строительство парк-отеля «Замок Понизовкина», центра по переработке масел на территории Тутаева, гостиничного комплекса «Волга» на территории Угличского района и многие другие.