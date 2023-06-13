Ярославские бойцы получили установку для передовой

Работники предприятия рассказали, как устроено оборудование, и показали его в деле. ФОТО Тамары Смирновой

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Ко Дню России завод промышленного водоочистного оборудования «Экосервис» подарил ярославским бойцам установку для очистки воды.

Автономная компактная водоочистная установка для обеспечения питьевой водой бойцов на передовой была разработана и создана на ярославском предприятии по просьбе военных. Ранее опытный образец уже прошел испытания на передовой.

Новое оборудование изготовлено для Росгвардии, ярославских собровцев и омоновцев, применения в зоне СВО.

- Там всегда были большие проблемы с водой. Даже крупные населенные пункты зачастую обеспечиваются водой, которая откачивается из шахт. Что уж говорить о степных районах, - пояснил нам один из офицеров, сам уже служивший в зоне боевых действий.

Технологи предприятия пояснили схему работы установки. Подаваемая насосом вода проходит через фильтры, которые работают подобно ситу, задерживая частицы грязи. Далее начинается стадия реагентной обработки: сначала хлорированием, а затем коагулянтами и флокулянтами, которые вызывают слипание мелких частиц. После этого вода поступает в отстойник, где происходит осаждение получившихся хлопьев грязи. На следующем этапе очистки вода проходит через фильтры - осветлительный с кварцевым песком и с угольным сорбентом. Заключительная стадия - обеззараживание уже очищенной воды с помощью ультафиолетовой лампы, излучение которой убивает микроорганизмы. На выходе - питьевая вода.

По сути, мобильная установка - это уменьшенный «водоканал». ФОТО Тамары Смирновой

Вес мобильной установки из Ярославля таков, что ее могут перенести 4 бойца. И разместить прямо «на передке» или погрузить для транспортировки на новое место дислокации подразделения.

Работать установка может как от сети, так и от генератора. Забор воды возможен и из открытых источников - река, озеро, пруд или даже большая лужа, так и из колодцев, скважин. Установка комплектуется дополнительным погружным насосом, который позволяет ускорить забор воды, подать ее из глубоких источников. Что касается основного насоса, то его рекомендуется использовать не более 16 часов в сутки, но при необходимости он может работать в течение трех суток подряд.

Производительность установки - 1600 литров в сутки. Хотя понятно, что многое зависит от степени загрязненности очищаемой воды. Канистры с реагентами рассчитаны на 8-часовой рабочий день, а фильтры с кварцевым песком и угольным сорбентом - на месяц работы. При этом все реагенты есть в свободной продаже и легкодоступны.

- Что касается эксплуатации и ремонтопригодности, то развести реагенты или очистить отстойник может даже ребенок. Да и всему остальному наш мастер при передаче установки может быстро обучить любого человека, специальных технических знаний для этого не требуется, - говорят заводчане.

- По сути, эта установка - уменьшенный «водоканал». Применяется та же схема очистки воды. Но вместо хлора используется более современный и выигрышный, с точки зрения химической безопасности, вариант - гипохлорит натрия. Это не газ, а соль, содержащая более 95 процентов активного хлора. Своим студентам я всегда говорю, что обеззараживание воды - величайшее открытие, ведь прежде источником большинства эпидемий становилась именно вода, - отмечает кандидат технических наук, доцент кафедры «Охрана труда и природы» ЯГТУ Сергей Тимрот, присутствовавший при демонстрации мобильной установки офицерам.

Сергей Тимрот считает, что такое компактное и мобильное оборудование может быть полезным не только военным на передовой, но и в гражданской жизни. Например, партиям геологов или бригадам, работающим на удалении от населенных пунктов, небольшим поселениям, где нет стационарных систем водоподготовки.

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