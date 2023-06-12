Патриотический диктант прошел в Ярославской области

Вместе с губернатором диктант «Моя Россия» писали студенты, школьники, представители разных конфессий и политических партий, лидеры общественных организаций. Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 12 июня, по инициативе губернатора Михаила Евраева в Концертно-зрелищном центре Ярославля был организован патриотический диктант «Моя Россия», приуроченный к государственному празднику – Дню России.

– Сейчас, когда Россия преодолевает серьезные геополитические испытания, тема патриотизма обрела новый смысл, – сказал Михаил Евраев. – Патриотизм – это не красивые слова, это чувство глубокой внутренней убежденности в любви к России и готовность жертвовать ради нее личными интересами. Истинный подвиг патриотизма совершают сейчас наши ребята, выполняющие воинский долг в зоне специальной операции. Поклонимся им и пожелаем победы и скорейшего возвращения домой. Со всеми вызовами мы справимся. Каждый на своем месте может сделать все, что в его силах. И от каждого из нас зависит результат. Мы сегодня вносим свой небольшой вклад в развитие патриотизма. С праздником!

В зале КЗЦ вместе с губернатором диктант «Моя Россия» писали студенты, школьники, представители разных конфессий и политических партий, лидеры общественных организаций.

– Такие диктанты, я думаю, должны стать хорошей традицией, – подчеркнул Михаил Евраев. – В следующем году планируем провести такую акцию в школах: и дети подтянут знания современной истории, и праздник запомнится. Для меня патриотизм значит то же, что и для всей России, и для нашего Президента Владимира Владимировича Путина, – когда ты делаешь все, чтобы твоя страна процветала, развивалась, гордишься ей и людьми, которые в ней живут.

По информации правительства области, на утро 12 июня тестирование прошли уже более 2 тысяч человек со всей России.