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Происшествия11 июня 2023 11:00

В Ярославле мужчина ударил пассажира трамвая головой об окно

Полиция проводит проверку
Анастасия ГОЛУБЕВА
На место происшествия приезжали медики. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На место происшествия приезжали медики. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле вчера, 10 июля, в трамвае произошел неприятный инцидент. По словам очевидцев, мужчина после недолгого разговора напал на молодого человека и ударил его головой об окно. А после произошедшего, злоумышленник выпрыгнул в дыру в этом же окне. Таким образом он пытался скрыться от полиции.

Помимо этого, местные жители сообщают, что из-за случившегося встали трамваи. На место происшествия приезжали медики.

- По факту инцидента в общественном транспорте полицейскими проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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