Творчество, общение и работа: как ярославские блогеры создают свой контент

Руководитель продюсерского центра рассказала о работе ярославских блогеров. ФОТО: из архива блогерского продюсерского центра

Сегодня как никогда актуально все, что касается медийной сферы. И не последнюю, если даже не ключевую, роль в этой сфере играет блогерство. КП-Ярославль расскажет о «кузнице контента» - блогерском продюсерском центре, который работает в нашем городе. О медиа-мире корреспондент поговорил с руководителем ярославской студии Алиной Чекан и ее заместителем Татьяной Огибениной.

- Два года назад возникла потребность в блогерах, и мы поняли, что основная масса тех, кто известен широко, концентрируется в Москве и Санкт-Петербурге. А ведь блогеров, как выяснилось, довольно много и в регионах, просто о них никто не знает. Тогда мы пришли к решению, что нужно объединять творческую молодежь в разных частях России. Так возникла наша компания в Ярославле, - объясняет Алина.

По словам Татьяны Огибениной, еще несколько лет назад она считала себя единственным блогером в городе и понятия не имела, что таких как она очень много. Попав в комьюнити, оказалась в окружении творческих и открытых людей, которые делятся своим творчеством и активно взаимодействуют между собой.

Но «человеку с улицы» сюда попасть сложно. Чтобы стать частью команды, блогеру нужно пройти собеседование, в ходе которого руководитель понимает, будет ли сотрудничество продуктивным. Главные критерии отбора – искренняя увлеченность своим делом и стремление развивать блог. Охваты, конечно, играют роль, но отнюдь не решающую. Алина Чекан отмечает, что иногда приходят люди с пятитысячной аудиторией, но по их аккаунтам видно, что они прилагают усилия для продвижения блога, поддерживают стабильную активность. И это – самое важное.

По условиям контракта блогер может пользоваться всеми ресурсами, которые предоставляет студия, но в свою очередь обязан раз в квартал проходить обучение по одному из курсов. Самообразование является одним из ключевых векторов деятельности компании. Набор предлагаемых курсов очень большой: от монтажа роликов до актерского мастерства, психологии и маркетинга. Очень часто проходят лекции, мастер-классы и форумы, на которых своими знаниями и навыками делятся ведущие эксперты медиа-сферы в России. Условия контракта могут подойти не всем, ведь есть блогеры-одиночки, есть те, кому не хочется выходить за пределы региона. А деятельность центра направлена в первую очередь на расширение аудитории и образовании связей по всей территории России. Но были и такие случаи, когда команда студии помогала обособленным блогерам раскрыться и почувствовать себя частью большого целого, что шло на пользу и самому человеку, и его проекту. Одним из таких примеров стала история Марии Ермошиной, блогера-миллионника.

- Девушка пришла к нам два года назад, одной из первых. Первое время она появлялась раз в несколько месяцев на индивидуальные встречи, ни с кем не взаимодействовала и снимала ролики только дома. Сейчас Мария взаимодействует с другими ребятами и иногда приходит чуть ли не каждый день просто для того, чтобы пообщаться. Блог девушки тоже значительно «вырос» за это время: численность аудитории от двух миллионов поднялась до четырех с половиной, - рассказывает Алина.

Сейчас ярославская команда насчитывает 45 ребят в возрасте от 20 до 40 лет. Все создают разноплановый контент и работают в разных медийных направлениях, но их общая аудитория уже превышает 30 миллионов человек.

Команда объединяет блогеров разных возрастов

- Я не побоюсь этого выражения: мы действительно большая семья. Блогеры находят здесь поддержку среди других таких же ребят. Многие боятся взять телефон, включить камеру и начать снимать, опасаются, что их начнут осуждать. А здесь никто на тебя не посмотрит косо. Некоторые собираются поснимать что-то вместе или записать трек, - рассказывает Алина. В студии есть комната для звукозаписи, и многие блогеры пробуют себя в роли музыкантов. Есть и те, кто уже давно пишет и выпускает треки. Некоторые проекты создаются общими силами: например, не так давно вышла песня «Ярославль Главный», приуроченная ко Дню города. К слову, организация активно сотрудничает с городскими властями, создавая проекты совместно с департаментами туризма и образования и присоединяясь к региональным акциям. Помимо этого, среди партнеров есть ярославские благотворительные организации, в частности, центр реабилитации животных «Верность». Основная задача продюсерского центра – привлекать блогеров и освещать различные события, придавать их огласке.

Стоит отметить, что по сравнению с другими регионами, ярославский филиал демонстрирует самую высокую активность и «держит планку»: среди 70 студий по России команда нашего города нередко оказывается в числе победителей. И это показатель, который дает понять, что ярославские блогеры действительно заинтересованы и «горят» своим делом. Каждый раз при составлении графика на ближайший месяц, им дается возможность выбрать мероприятия для участия, и они проявляют инициативу, поддерживают любые предложения и с готовностью откликаются. Такая активность может быть полезна в практическом плане: можно встретить своего потенциального клиента, рекламодателя, подписчика. Да и в целом - зачем упускать возможность заявить о себе?

Некоторые блогеры являются экспертами в своих сферах и могут делиться опытом и знаниями. Руководитель студии делает на этом акцент:

- Для большинства людей, особенно возрастных, блогеры – это какое-то непонятное зло, люди, которые поджигают машины и снимают процесс на камеру. Я хочу развеять этот миф: блог – это не только развлекательный контент, но и экспертное мнение, которое пользуется большим спросом. Наши мамы и бабушки точно так же сидят и смотрят короткие ролики про кулинарию, садоводство или моду. Это все входит в блогосферу, - говорит Алина. - Мы очень разносторонние, мы стараемся в своих видео поднимать какие-то важные темы. В частности, нам хочется создать положительный имидж нашего города, сделать так, чтобы о нем знали больше по всей стране. Мы сотрудничаем с туристической компанией – хотим создать совместное шоу про Ярославль. То есть наша деятельность направлена не только на развлечение, мы занимаемся и серьезными проектами. Некоторые из привычных для нас соцсетей и платформ теряют свою актуальность или прекращают деятельность на территории России, так что блогерам нужно быть мобильными и развиваться как на привычных, так и на новых отечественных площадках.

Члены команды уверены, что рано или поздно они наберут популярность и «выстрелят». Помимо развития в новых направлениях интернет-сферы компания планирует создавать интересные образовательные проекты, в частности, программы для школьников и студентов.