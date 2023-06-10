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Общество10 июня 2023 8:03

Ярославцам пояснили, почему снесенный дом на Революционном проезде не признали объектом культурного наследия

Город лишился еще одного исторического здания
Полина Вачнадзе
Дом на Революционном проезде не признали объектом культурного наследия по ряду причин. ФОТО: группа "Ярославское областное отделение ВООПИиК" ВКонтакте

Дом на Революционном проезде не признали объектом культурного наследия по ряду причин. ФОТО: группа "Ярославское областное отделение ВООПИиК" ВКонтакте

4 июня в Ярославле начался снос еще одного исторического здания. Под ковш экскаватора попал «Дом доходный Романова» на Революционном проезде, построенный в конце 19 века.

- Не так давно дом сожгли, затем завесили баннерами, а вот теперь крушат экскаваторами. Если здание не в реестре объектов культурного наследия, то вот – получайте! Но как же постановление, запрещающее сносить дома, построенные до 1957 года в историческом центре? – задают риторический вопрос в Ярославском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Дом №5 на Революционном проезде был поставлен под охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия в 2004 году. Спустя 19 лет, в 2023 году, специалисты, аттестованные в Министерстве культуры РФ, провели государственную историко-культурную экспертизу на тот момент уже полуразрушенного здания. Никакой ценности, согласно их выводам, постройка не представляла.

- Установлено, что здание было возведено как второстепенная постройка городского домовладения, выполненное по типовому проекту, представляло собой жилой дом для сдачи квартир в наем. При этом количество и качество квартир изменялись с более крупных и дорогих апартаментов на более дешевое жилье меньшей площади. В 1939 году при реконструкции была существенно искажена планировка, демонтированы мезонин и мансарда, изменена конфигурация крыши, утрачены подлинные конструкции сквозного проезда, в том числе фрагментарно сохранившийся арочный проем, - сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Отметили эксперты и низкое качество проведенных в 1939 и 1959 годах работ по реконструкции дома. Например, после первого масштабного ремонта практически не осталось подлинных элементов исторического здания. А они могли бы сыграть свою роль в признании бывшего доходного дома памятником истории и культуры народов России. При этом, как уточнили в департаменте, не был создан новый архитектурный объект, который мог бы стать памятником своего времени.

Связи с известными историческими событиями и личностями у здания также нет. Во всяком случае, экспертам ее найти не удалось.

- Таким образом, основанием для исключения здания из перечня выявленных объектов культурного наследия послужило объективное отсутствие историко-архитектурной ценности здания, а не его текущее состояние, - пояснили в департаменте. - С учетом данных выводов выдано разрешение на демонтаж аварийных конструкций в установленном законодательством порядке.

Это уже третье историческое здание, которое было разрушено в Ярославле за последние два месяца. Первым под снос пошел дом на Пятницкой улице, вторым – магазин «Быки» на улице Карда Либкнехта.

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