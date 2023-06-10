Ярославцам пояснили, почему снесенный дом на Революционном проезде не признали объектом культурного наследия

Дом на Революционном проезде не признали объектом культурного наследия по ряду причин. ФОТО: группа "Ярославское областное отделение ВООПИиК" ВКонтакте

4 июня в Ярославле начался снос еще одного исторического здания. Под ковш экскаватора попал «Дом доходный Романова» на Революционном проезде, построенный в конце 19 века.

- Не так давно дом сожгли, затем завесили баннерами, а вот теперь крушат экскаваторами. Если здание не в реестре объектов культурного наследия, то вот – получайте! Но как же постановление, запрещающее сносить дома, построенные до 1957 года в историческом центре? – задают риторический вопрос в Ярославском областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Дом №5 на Революционном проезде был поставлен под охрану в качестве выявленного объекта культурного наследия в 2004 году. Спустя 19 лет, в 2023 году, специалисты, аттестованные в Министерстве культуры РФ, провели государственную историко-культурную экспертизу на тот момент уже полуразрушенного здания. Никакой ценности, согласно их выводам, постройка не представляла.

- Установлено, что здание было возведено как второстепенная постройка городского домовладения, выполненное по типовому проекту, представляло собой жилой дом для сдачи квартир в наем. При этом количество и качество квартир изменялись с более крупных и дорогих апартаментов на более дешевое жилье меньшей площади. В 1939 году при реконструкции была существенно искажена планировка, демонтированы мезонин и мансарда, изменена конфигурация крыши, утрачены подлинные конструкции сквозного проезда, в том числе фрагментарно сохранившийся арочный проем, - сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Отметили эксперты и низкое качество проведенных в 1939 и 1959 годах работ по реконструкции дома. Например, после первого масштабного ремонта практически не осталось подлинных элементов исторического здания. А они могли бы сыграть свою роль в признании бывшего доходного дома памятником истории и культуры народов России. При этом, как уточнили в департаменте, не был создан новый архитектурный объект, который мог бы стать памятником своего времени.

Связи с известными историческими событиями и личностями у здания также нет. Во всяком случае, экспертам ее найти не удалось.

- Таким образом, основанием для исключения здания из перечня выявленных объектов культурного наследия послужило объективное отсутствие историко-архитектурной ценности здания, а не его текущее состояние, - пояснили в департаменте. - С учетом данных выводов выдано разрешение на демонтаж аварийных конструкций в установленном законодательством порядке.

Это уже третье историческое здание, которое было разрушено в Ярославле за последние два месяца. Первым под снос пошел дом на Пятницкой улице, вторым – магазин «Быки» на улице Карда Либкнехта.