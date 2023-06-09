В Ярославле возбуждены уголовные дела о халатности чиновников

Очередное уголовное дело, связанное с ремонтом и содержанием дорог, возбуждено после прокурорской проверки. Фото: Прокуратура Ярославской области

Очередное уголовное дело, связанное с ремонтом и содержанием дорог, возбуждено после прокурорской проверки. На этот раз речь идет о некачественном ремонте улиц Балтийской, Гоголя, Папанина, Труфанова и Ленинградского проспекта в Ярославле.

На работы из бюджета было выделено 130 миллионов рублей, заказчиком выступило МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Работы проводились производственно-строительной компанией «Ремстрой», ООО «Транспортная компания «Восток Запад Транзит» и ООО «ДСК 76» во Фрунзенском и Дзержинском районах областного центра.

- При этом значительная часть работ на участках дорог по улицам Балтийской, Гоголя, Папанина, Труфанова и Ленинградскому проспекту подрядчиками не выполнена, по ряду отремонтированных участков толщина асфальтового покрытия занижена, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Например, на Балтийской, которую делали в рамках проекта БКД, технология укладки асфальта и его тип не соответствовали государственным стандартам, условиям контракта и проектно-сметной документации. Несмотря на это, работа была оплачена – из бюджета в никуда ушли 45 миллионов рублей.

В мае 2022 года Агентство заключило контракт с ООО «ЯР-Васанж». Компания нанесла на дороги разметку, которая либо значительно поблекла, либо полностью исчезла уже через месяц.

- Заказчиком в течение гарантийного срока претензии к подрядной организации не предъявлялись. Следствием этого стало причинение ущерба бюджету Ярославля на сумму около 13 миллионов рублей, - уточнили в прокуратуре.

По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее причинение особо крупного ущерба».

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