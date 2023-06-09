В Ивановской области ожидаются дожди и сильный северный ветер

В Ивановской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ивановской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. С 18 часов 9 июня до вечера 10 июня в регионе ожидаются дожди и сильный северный ветер. Его порывы местами могут доходить до 15 метров в секунду, предупредили в Ивановском ЦГМС – филиале ФГБУ «Центральное ОГМС».

Сильный ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций.

В администрации города ивановцам порекомендовали на ближайшие сутки убрать вещи с балконов, автомобили поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев. Пешеходам посоветовали также держаться подальше от деревьев и рекламных щитов.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру 112.