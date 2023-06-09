В Костромской области ожидается гроза, град и сильнейший ветер

В Костромской области ожидаются дожди с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Фото: Евгения ГУСЕВА

Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дал неблагоприятный прогноз погоды на 9 июня.

- В регионе ожидаются дожди с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду, - сообщили в правительстве области. - Сильный ветер может стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций.

Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Без необходимости костромичей просят не выходить из дома в непогоду и не оставлять детей без присмотра.

В случае возникновения экстренных ситуаций звоните по номеру 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославле упавшее дерево чуть не придавило детей

Мальчики ушли с детской площадки за 30 секунд до падения дерева (подробнее)