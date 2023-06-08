Смертельно опасный сидр мог поступить в торговые точки Костромской области

Подкрашенная жидкость мало напоминала настоящий сидр, но ее покупали многие. ФОТО: УМВД по Ульяновской области

В магазинах и других торговых точках Костромской области может продаваться опасный алкоголь.

- В управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области поступила информация о наличии в обороте некачественной и опасной пищевой продукции «Пивная продукция – «Мистер Сидр», производства ООО «Анди», - сообщили в департаменте экономического развития региона.

В напитках, произведенных данной компанией, может содержаться метиловый спирт. Употребление суррогатного алкоголя уже привело к гибели 32 человек, 68 пациентов находятся в больницах.

Роспотребнадзор по Костромской области просит организации и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются продажей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, произведенных самарской компанией, снять данный товар с продажи.

«Мистер Сидр» производили в городе Винтай Самарской области на арендованном складе бывшей военной части. Отсюда напиток поставляли во многие города России: партии сидра общей массой более 37 тысяч литров изъяли в Пермском крае, Севастополе, Курганской области, Поволжье. Владелец склада арестован. Своей вины в случившемся он не признает, утверждает, что его подставили конкуренты.