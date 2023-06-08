В Ивановской области медведь вышел из леса к людям

тром 8 июня медведь изрядно напугал жителей поселка Ново-Писцово. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Утром 8 июня медведь изрядно напугал жителей поселка Ново-Писцово Вигучского района Ивановской области. Зверь забрел в населенный пункт, заставив местных жителей быстро разбежаться по домам. О незваном госте сельчане сообщили в МЧС.

- Информация была доведена до природоохранной прокуратуры, департамента экологии и природных ресурсом. Также на место были направлены подразделения поисково-спасательного отряда Ивановской области и оперативная группа Вичугского местного пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили спасатели.

Специалисты вместе с полицейскими проверили территорию и ближайший лесной массив. Животное не обнаружили. Местным жителям рассказали, как правильно себя вести, чтобы не стать добычей дикого зверя. Людям посоветовали:

- шумно передвигаться по лесу: петь или громко разговаривать – это отпугнет косолапого;

- не ходить по одному и не отходить от палатки;

- не сходить с популярных туристических троп, не ходить по звериным тропам;

- не подходить к раненому или попавшему в капкан медведю;

- полностью избавляться от пищевых отходов, они могут привлечь медведя;

- если увидели останки животных - не подходите близко, возможно зверь где-то рядом;

- не приближаться к медвежатам, медведица защищает детей особенно агрессивно.