Школа в Рыбинске отказалась выдавать аттестаты отличникам до получения результатов ЕГЭ

В Рыбинске без результатов ЕГЭ школьники не могут получить золотые медали. Фото: Артем КИЛЬКИН

На странице губернатора Ярославской области Михаила Евраева жительница Рыбинска опубликовала жалобу на школу, где учатся ее дети.

- Мои дети претендуют на получение медали «За особые успехи в учении», так как имеют итоговые оценки по всем учебным предметам «отлично». Согласно информации из нашего образовательного учреждения, вручение аттестатов состоится 23 июня. Вместе с тем, детям, которые идут на медаль аттестаты выдавать в этот срок не будут. Обещают их выдать до 10 июля, - пишет женщина.

По ее словам, школа ссылается на указание Департамента образования города и письмо Минпросвещения России, где сказано, что ребенок, претендующий на медаль, может ее получить только в том случае, если наберет минимальные баллы на ЕГЭ по выбранным им предметам. Но это, считает мать отличников, является нарушением закона.

- Предметы по выбору не являются обязательными при получении аттестата с отличием, они нужны при поступлении в учреждения высшего образования. Письмо МинПроса носит рекомендательный характер, не является нормативным или нормотворческим документом, - пишет жительница Рыбинска.

В начале июля ее сын по предписанию ярославского военного комиссариата командирован в высшее учебное заведение другого региона на дополнительные вступительные экзамены. Но без аттестата ехать туда нет смысла.

- В настоящий момент государство поддерживает всех, кто собирается связать свою жизнь с воинской службой. Вместе с тем, в действиях департамента образования Рыбинска я вижу иные цели, - считает жительница города.

От администрации Рыбинска ей пришел ответ следующего содержания:

- Специалисты департамента образования готовят подробный компетентный ответ по вашей ситуации. Он будет направлен вам через директора школы в ближайшее время.