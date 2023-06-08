В Ярославле пройдут дни казачьей культуры

Ярославцев ждут на межрегиональном фестивале «Казачий лад и жизненный уклад». ФОТО: ансамбль казачьей песни «Чарочка».

9 июня в 18.00 во Дворце культуры имени А.М. Добрынина состоится праздничный концерт «Как у нашего соседа весела была беседа», посвященный 25-летию народного самодеятельного ансамбля казачьей песни «Чарочка» под руководством Светланы Белкиной.

Организаторы отмечают, что основное направление творчества коллектива – казачий фольклор Дона, Кубани, Сибири, Урала, русские народные песни. Репертуар очень разнообразен и включает в себя духовный стих, плясовые, величальные, лирические, патриотические, походные, свадебные, игровые и календарные песни, а также концертные номера с элементами фланкировки (владения оружием). Поздравить с юбилеем ансамбль казачьей песни «Чарочка» приедут дружественные коллективы из разных уголков России.

10 июня в 11.00 в Юбилейном парке Ярославля (проспект Ленина, 24а) пройдет традиционный межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий лад и жизненный уклад». Он ежегодно проводится для сохранения, развития и популяризации казачьей культуры, развития музыкального, песенного, танцевального и празднично-обрядового творчества.

В программе фестиваля: казачьи игры и развлечения, мастер-классы «Нитяные народные куклы «Неразлучники» и «Девичий нитяной браслет», мастер-класс по фланкировке и рубке шашкой, выставка образцов военной техники времен Великой Отечественной войны. В концертной программе фестиваля примут участие ведущие творческие казачьи коллективы, исполнители культурно-досуговых учреждений Ярославля и области, а также гости фестиваля из Александрова, Выборга, Костромы, Коми-Пермяцкого округа.

Мероприятия пройдут в рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Ярославской области» на 2021-2025 годы государственной программы Ярославской области «Развитие институтов гражданского общества в Ярославской области» на 2021-2025 годы.

Данный текст создан в рамках информационного проекта «Ярославия – земля согласия».