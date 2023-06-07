Семьи, в которых 8 и более детей, при поддержке губернатора Ярославской области переезжают в новое жилье

В просторном и добротном доме жить большой семье комфортнее. Фото: Правительство Ярославской области

Супруги Теличенко из Ростовского района, воспитывающие девять детей, переехали в просторный и комфортный дом. Это стало возможным благодаря инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева о выделении семьям, где восемь и более детей, средств, чтобы построить или купить жилье.

– Вручили именные сертификаты 11 семьям, где воспитываются восемь и более детей. В этом году выплаты получат еще восемь семей, – рассказал в соцсетях Михаил Евраев. – Павлу, Анне и их большой семье желаю счастья в большом новом доме. С новосельем!

Благодаря поддержке правительства области Теличенко переехали в дом, площадь которого почти на 90 квадратных метров больше, чем предыдущего – 115. На участке с фруктовым садом уже сделали игровую площадку, поставили качели. Глава семейства отмечает, что дом добротный, крепкий, удобный. Анна довольна тем, что жизнь стала проще и комфортнее: если раньше из села приходилось возить детей в бассейн, в художественную школу в город, то теперь развивающие кружки, а еще поликлиника, детский сад и школа в шаговой доступности.

Работа по улучшению жилищных условий семей, воспитывающих восемь и более детей, ведется правительством области в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 – 2025 годы.

В прошлом году на эти региональное правительство цели выделило около 72 млн рублей.