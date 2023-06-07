Ярославская прокуратура обжалует приговор, вынесенный водителю, виновному в смерти двух человек

Прокуратура будет обжаловать приговор, вынесенный водителю, виновному в смертельном ДТП. Фото: УМВД по Ярославской области

10 июля прошлого года в Даниловском районе Ярославской области столкнулись пять автомобилей, в одном из них, «Тойоте», ехала семья: 39-летние супруги, их 8-летний сын и 4-летняя дочь. Муж и жена погибли на месте ДТП, мальчик получил тяжелые травмы.

Следствие и суд длились чуть меньше года. Подсудимый – водитель «Судзуки Гранд Витара».

- Установлено, что столкновение пяти транспортных средств произошло по его вине. Во время движения водитель допустил съезд своего автомобиля на полосу встречного движения и произвел столкновение с «Тойотой Авенсис», в которой находилась семья с двумя детьми, - сообщили в Ярославском областном суде.

В момент аварии обвиняемый был трезв. Он пояснил, что ему стало плохо.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двоих человек, и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Также подсудимого лишили водительских прав на 2,5 года.

Прокуратура Ярославской области сочла такое решение чрезмерно мягким.

- Приговор будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении назначенного наказания, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В прениях гособвинитель просил для водителя «Судзуки» реального лишения свободы на 3,5 года.