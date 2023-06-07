«Нечего ему на шикарных машинах ездить»: жительница Костромской области отомстила экс-супругу спустя 30 лет после развода

Жительница Костромской области разбила машину бывшего мужа из мести. ФОТО: УМВД по Костромской области

30 лет ждала жительница Галичского района Костромской области, чтобы отомстить своему бывшему мужу. На днях 53-летний мужчина выглянул в окно и увидел, что толпа людей собралась у его «Тойоты Хайлендер». Хозяин автомобиля выбежал на улицу и потерял дар речи – лобовое стекло иномарки было разбито, а на кузове машины виднелись вмятины.

Мужчина обратился в полицию. Оперативники установили, что повреждения нанесла бывшая жена владельца автомобиля. 30 лет назад пара развелась из-за пристрастия супруги к алкоголю, но даже спустя годы обиженная женщина не простила мужу уход из семьи.

Сотрудники уголовного розыска застали женщину дома, она была пьяна.

- «Нечего ему на шикарных машинах ездить, когда я с сыном живу впроголодь. Мог бы и помочь нам с деньгами…» - заявила полицейским мстительница, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

В отношении жительницы региона возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Также бывший муж может обратиться в суд с требованием взыскать с экс-жены компенсацию за ремонт автомобиля. Восстановление машины, по подсчетам специалистов, обойдется примерно в 100 тысяч рублей.