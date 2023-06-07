День России в Ярославле: программа праздника

В Ярославле отметят День России. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, как город будет отмечать День России 12 июня. Мероприятия, приуроченные к этому празднику, начнутся уже в пятницу, 9 июня.

9 июня, в пятницу, у колеса обозрения пройдет флешмоб «Это моя Россия», а на улице Кирова откроется фестиваль бокса.

10 июня на нижнем ярусе Стрелки состоится ЯрЗарядка, на площадки Труда – ралли классических автомобилей «Медведь». В Юбилейном парке гостей ждет межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачий лад и жизненный уклад».

11 и 12 июня на Волжской набережной пройдут различные мероприятия в рамках проекта «Музейная набережная». Первый фестивальный день будет посвящен литературе, писателям и поэтом, чьими именами уже названы или, возможно, будут названы улицы Ярославля. В программе: летний театр, открытый кинотеатр, где покажут фильм «Сватовство гусара», бук-кроссинг, каллиграфический урок, старинные игры, квиз «50 смешных вопросов про Ярославль», собачий пикник и многое другое.

12 июня актеры Волковского театра покажут «Маленькие комедии» по «Предложению» Антона Чехова. Также на набережной пройдет фестиваль актерских бэндов. Выступят «Волков Бэнд», Ануар Султанов, Николай Зубенко и группа «Примечание» и ребята из театрального института - группа «Титры».

В парке на Даманском в 12:00 пройдет торжественное открытие Дня России.